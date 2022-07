Jak się chronić przed atakiem psa? Co zrobić, gdy zaatakuje nas agresywny czworonóg?

Wśród osób, które boją się psów ostatnie tragiczne w skutkach ataki tych zwierząt na Lubelszczyźnie, muszą wzbudzać dodatkowy niepokój. Dlatego podpowiadamy, co można zrobić, żeby chronić się przed agresywnym czworonogiem. Chociaż to niełatwe, najważniejsze to zachować spokój.

REKLAMA

Zobacz wideo Pies może uczynić życie nie tylko piękniejszym, ale i dłuższym

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Atak psa. Jakie są powody agresji u tych zwierząt?

Żeby skutecznie się chronić w sytuacji ataku psa, warto najpierw zrozumieć, co może być powodem zwierzęcej agresji.

- Najczęściej jest to podłoże lękowe. Bywa, że agresja spowodowana jest chorobą. Jeżeli wykluczymy chorobę to zawsze powodem agresji u psa - obojętnie o jakim podłożu - jest człowiek a raczej jego nieumiejętne wychowanie, prowadzenie psa. To od właściciela psa i jego postępowania z psem zależy, w jaki sposób pies reaguje na innych ludzi - wyjaśniała Anna Jaroszewicz, kierownik Schroniska dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku w rozmowie z TVN24.pl.

Iława. Pies odgryzł dziecku kawałek ucha. "Brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii"

Niektóre rasy psów są uważane za groźniejsze, jednak eksperci unikają takich uproszczeń.

- Moim zdaniem nie ma "ras agresywnych". Są rasy, które przy niewłaściwym wychowaniu łatwiej tworzą modele reakcji na bodźce nacechowane agresją. Takimi psami są owczarki belgijskie - stwierdziła Jaroszewicz.

Jak się chronić kiedy atakuje nas pies?

Behawioryści ze strony psy.pl zalecają trzy sposoby reakcji na atak psa.

Sposób pierwszy to pozycja żółwia. "Polega ona na tym, że klękasz, opierasz pupę na piętach, przyciągasz brzuch do kolan, nakrywasz kark i uszy splecionymi dłońmi i udajesz żółwia w skorupie. Uznano, że należy chronić brzuch, pachwiny i twarz, bo są atakowane najczęściej" - czytamy. Ta pozycja ma jednak pewne wady - żeby ją wykonać, trzeba najpierw zrobić gwałtowny ruch, a to może wywołać u psa dodatkowy niepokój i zachęcić do ataku.

Dodatkowo problemem mogą być niewłaściwie splecione na karku pace, które będą zachęcać psa do sprawdzenia co to.

"Wymyślając pozycję żółwia, założono, że spleciemy odpowiednio dłonie na karku, ale spróbujmy to zrobić, jednocześnie rzucając się na ziemię. Prawidłowo wykonany żółw ma w założeniu chronić człowieka, ale nie bierze pod uwagę zachowań zwierzęcia." - wyjaśniają eksperci.

Inną pozycją, która może nam się przydać w momencie ataku psa, jest "drzewo". Stajemy w lekkim rozkroku, z opuszczonymi na dół rękami i nie poruszamy się. Wzroku nie kierujemy na psa i zastygamy.

Tutaj trzeba jednak oszacować, jak dużo siły ma pies - bo chociaż kiedy staniemy spokojnie, może nas nie ugryźć, to w chwili przypływu agresji, może na nas skoczyć i powalić nas na ziemię - warto więc stanąć stabilnie na lekko ugiętych nogach. Jeśli atakuje nas duży pies, ta pozycja może okazać się niepomocna.

Ostatnim sposobem, wymagającym jednak dużej wiedzy i samokontroli, jest pokazanie psu własnej siły. Ten sposób bazuje na badaniach Alexy Capry, włoskiej trenerki i behawiorystki, która przebadała 127 epizodów psiej agresji.

Ukraina. Bohaterski pies Patron obchodzi urodziny. "Trzy szczęśliwe lata"

"Poziom agresji ofiary i agresora we wszystkich przypadkach był taki sam. Jeśli więc masz do czynienia z agresywnym psem, pokaż, że jesteś silniejszy" - przekazała. Jak to zrobić? Psy siłę widzą w spokoju. Nie wykonujmy więc agresywnych ruchów, ani nie wydawajmy odgłosów, tylko spokojnie i pewnie stańmy naprzeciwko nim. Żeby to zrobić, musimy jednak dobrze czytać sygnały dawane nam przez zwierzę - jest to więc raczej metoda dla osób zaawansowanych w temacie psich zachowań.

************************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.