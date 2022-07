"Dziś pochmurno, tylko na północy więcej słońca. W centrum i na południu silne opady deszczu z sumą do 30-40 mm. Na południowym wschodzie burze z gradem i porywami do 75 km/h. Temperatura od 18 st. C w strefie opadów do 23 st. C na północy i 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany" - zapowiadali w sobotę rano synoptycy IMGW na Twitterze. Instytut wydał też ostrzeżenia meteorologiczne dla 13 województw przed intensywnymi opadami deszczu, a także silnym deszczem z burzami.

REKLAMA

Pogoda. Żółte i pomarańczowe alerty IMGW. Intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) obowiązują w województwach:

pomorskim (powiaty: nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński, tczewski i starogardzki),

warmińsko-mazurskim (braniewski, elbląski, Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski),

kujawsko-pomorskim,

mazowieckim (powiaty: ciechanowski, mławski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, płoński, sochaczewski, gostyniński),

łódzkim (oprócz powiatu rawskiego, w którym obowiązują alerty pierwszego stopnia),

wielkopolskim (oprócz powiatów północnych i zachodnich),

lubuskim (powiaty: wschowski, nowosolski i żagański),

dolnośląskim,

opolskim.

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

W wymienionych regionach prognozuje się opady o natężeniu umiarkowanym i silnym od 40 do nawet 70 mm. W województwach opolskim, łódzkim oraz wielkopolskim w sobotę do godz. 10 w sobotę może spaść nawet od 50 do 90 mm.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Z kolei alerty pierwszego stopnia (żółte) przed intensywnymi opadami deszczu wydane zostały dla województw:

wielkopolskiego (powiaty: wągrowiecki, obornicki, poznański, Poznań, szamotulski, nowotomyski, grodziski, wolsztyński),

lubuskiego (powiaty: zielonogórski, Zielona Góra, żarski),

warmińsko-mazurskiego (oprócz powiatów, dla których wydano alerty drugiego stopnia),

podlaskiego (powiaty: kolneński, łomżyński, Łomża, zambrowski),

mazowieckiego (oprócz powiatów, dla których wydano alerty drugiego stopnia).

Synoptycy prognozują opady o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Wysokość opadów wyniesie od 30 do 50 mm.

Pogoda długoterminowa. Będą znów upały i gwałtowne burze. Niestety miejscowe

Pogoda. Żółte i pomarańczowe alerty przed silnym deszczem z burzami. Gdzie zagrzmi?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Pomarańczowe alerty wydano dla województw:

Synoptycy zapowiadają opady i natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich wysokość wyniesie od 30 do 60 mm. Opadom będą towarzyszyć burze, miejscami z gradem. Wiatr powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Kraków. Szczęście kierowcy. Odjechał spod drzewa w ostatniej chwili

Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały natomiast wydane dla województw:

podlaskiego (oprócz powiatów, dla których wydano alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu),

mazowieckiego (powiaty: sokołowski, łosicki, siedlecki, Siedlce),

lubelskiego.

W tych regionach opady deszczu będą umiarkowane, okresami silne - wysokość opadów wyniesie od 25 do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze, miejscami z gradem. Wiatr do 70 kilometrów na godzinę.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.