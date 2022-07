Już się zaczyna. Pogoda w weekend mocno się zmieni. IMGW wydaje ostrzeżenia

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Ostrzeżenia, które wydał IMGW, dotyczą większości obszaru Polski. Obowiązują od soboty rano to niedzielnego poranka. Strefa intensywnych opadów i burz ma pojawić się nad naszym krajem 30 lipca około godziny 8:00.

REKLAMA

Deszcz gdzieniegdzie zacznie padać już w nocy. Deszczu i miejscami burz z opadami do 15 milimetrów i porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę można spodziewać się w południowej części kraju - podał Instytut.

Pogoda. Nadchodzą ulewy i burze. IMGW ostrzega

Dużo mocniej zacznie padać w sobotę rano. Na tyle intensywnie, że IMGW zdecydował się wydać ostrzeżenia. Te pierwszego stopnia (najniższego) dotyczą województwa podlaskiego, wschodniej i środkowej części Warmii i Mazur z Olsztynem, województwa lubelskiego, województwa mazowieckiego poza okolicami Mławy i Płocka, środkowej części Wielkopolski z Poznaniem oraz południowej części województwa lubuskiego z Zieloną Górą.

Katastrofalna powódź w USA. Nie żyje co najmniej 15 osób, w tym dzieci

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodniej i południowej Wielkopolski, zachodnich Warmii i Mazur, północno-wschodniego Mazowsza i wschodniej części województwa pomorskiego.

Możliwe burze, także z gradem

"Najbardziej wydajny opad (od 50 do 90 mm) jest prognozowany w sobotę w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Pomorze" - napisał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

- W drugiej połowie nocy, zwłaszcza nad ranem, od południowego zachodu do Polski zbliża się kolejna strefa opadów i to będą już opady jednostajne, które w sobotę i ogólnie w weekend przyniosą nam bardzo dużo deszczu, silne opady - mówi synoptyk IMGW-PIB Ilona Bazyluk. - Jutro możliwe są też opady deszczu z burzami, a te burze mogą być z gradem, lokalnie z silniejszym wiatrem, z porywami do 75 kilometrów na godzinę - dodaje.

Wg Moskwy "trudno ocenić", w jakim stopniu wpływamy na klimat. Naukowcy wiedzą