"Mam czyste sumienie. A ty?" - brzmi napis na billboardach, które pojawiły się po stronie Białoruskiej przy granicy z Polską. Widać na nich wizerunek zmarłego dezertera Emila Czeczko.

O kolejnej propagandzie białoruskiego reżimu poinformował na Twitterze m.in. dziennikarz opozycyjnego portalu Nexta Tadeusz Giczan. Donosili o nich także inni.

Donosili o nich także inni, jak Michał Marek, doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Takie billboardy mają znajdować się tuż za PL-BY przejściami granicznymi na obszarze Białorusi. Za kampanię propagandy, która kierowana jest do Polaków, odpowiada organizacja prowadzona przez D. BIeliakowa (osoba współpracująca m. in. ze służbami Rosji). Plakaty z jednej strony reklamują kanał Telegram używany do działań dezinformacyjnych, z drugiej (prawdopodobnie) mają na celu przekonanie Polaków, iż przeciwdziałanie nielegalnej migracji jest czymś 'złym'" - napisał.

W rozmowie z Interią istnienie billboardów potwierdziła rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. - Mamy informację, że takie billboardy pojawiły się po stronie białoruskiej, nieopodal przejścia granicznego Brześć-Terespol. Nie wiemy, czy nadal tam stoją - przekazała.

Kim Był Emil Czeczko?

Emil Czeczko był polski żołnierz w stopniu starszego szeregowego. Podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej zdecydował się na dezercję i uciekł do Białorusi. Niespełna dzień po dezercji Emil Czeczko udzielił wywiadu państwowej telewizji Biełaruś-1. Podczas rozmowy z prezenterką przedstawił rzekome zeznania z działań polskich służb na granicy wobec trafiających tam uchodźców i migrantów. Oskarżył wówczas polskie władze o zbrodnie na nielegalnych migrantach. Twierdził m.in., że podczas służby na granicy był zmuszony do strzelania do uchodźców. Podczas kolejnych wywiadów propagandowych potwierdzał tę narrację.

17 marca 2022 roku Komitet Śledczy Białorusi poinformował, że Emil Czeczko został znaleziony martwy w mieszkaniu w Mińsku. Dezerter miał zostać zastany powieszony.