Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. Zmiany mają pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się małpiej ospy w Polsce.



Izolacja domowa w przypadku małpiej ospy

W projekcie z dnia 27 lipca uzasadniono, że ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Polsce przed rozprzestrzenianiem się małpiej ospy, rozporządzenie zakłada obowiązek izolacji w domu. Powinny to zrobić osoby, które są zakażone, chore lub istnieje prawdopodobieństwo, że zachorowały lub mogły się zakazić. Projekt jest skierowany do konsultacji publicznej. Uwzględniono też trzy dni na zgłoszenie wszelkich uwag. Tak krótki czas konsultacji wynika z konieczności szybkiego wejścia przepisów w życie i umożliwienia wprowadzenia izolacji.

Stwierdzono 50 przypadków zakażenia małpią ospą w Polsce

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że do tej pory potwierdzono w Polsce 50 przypadków małpiej ospy. Około 30 osób przebywa obecnie w szpitalach i ma dość łagodne objawy. W maju tego roku wprowadzono obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych na małpią ospę. Dotyczy to również osób, u których występuje podejrzenie zakażenia lub zachorowania. Należy też pamiętać o konieczności zgłaszania przypadków choroby do służb medycznych.

Małpia ospa to choroba odzwierzęca, która najczęściej występuje w zachodniej i w środkowej Afryce. Do objawów choroby zalicza się bóle głowy, gorączkę, wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się na całym ciele. Objawy ustępują po około trzech tygodniach.