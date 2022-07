Pogoda. Od piątku czekają nas zmiany. IMGW ostrzega przed burzami i ulewami

W piątek 29 lipca będzie pogodnie, chociaż zachmurzenie może miejscami wzrastać do umiarkowanego. Tylko na południu możliwe są opady deszczu. Miejscami przejdą też burze, ale dotyczy to głównie powiatów w rejonach górskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Ostrzeżenia przed burzami w piątek 29 lipca. Gdzie się pojawią?

Tam też obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Dotyczą one południowych powiatów województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami grad" - czytamy w alercie IMGW.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać też rozszerzone na całe województwo opolskie, śląskie, małopolskie i zachodnie powiaty województwa podkarpackiego.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Proboszcz uchyla się od alimentów na córkę? Kuria komentuje doniesienia

Prognoza zagrożeń IMGW. W sobotę prognozowany jest silny deszcz

W sobotę 30 lipca synoptycy przewidują alerty pierwszego i drugiego stopnia. W województwach podkarpackim i w większości województwa dolnośląskiego oraz w części Warmii i Mazur wydane zostaną ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Pomarańczowe alerty dotyczące nawałnic mogą obowiązywać w województwach podlaskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

W województwach wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i mazowieckim wydane zostaną ostrzeżenia drugiego stopnia przed ulewnymi opadami deszczu. Intensywne opady zapowiadane są także 30 lipca w województwie kujawsko-pomorskim.

Niebezpieczna pogoda będzie mieć miejsce także 31 lipca. W niedzielę alerty przed burzami z gradem mogą zostać wydane dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego (drugiego stopnia) oraz dla województwa podkarpackiego i lubelskiego (alerty pierwszego stopnia).

Rosja. Okradł "samolot dnia zagłady" Putina. Jest kara, chociaż nie znaleziono ani łupów, ani wspólników