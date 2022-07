Bociani wieżowiec w Polsce waży ponad tonę. "Idzie na rekord" i powalczy o nagrodę

"Wygląda to jak dwa gniazda ułożone jedno na drugim. I w zasadzie tak jest, bo bociany często nadbudowują swoje gniazda na tych już istniejących. Do rekordowych należały gniazda o wysokości bliskiej 4 metrów! Takie kilkumetrowe gniazda ważą po kilka ton, a z tego powodu bywają niebezpieczne dla otoczenia i są przez ludzi częściowo rozbierane" - czytamy we wpisie, który pojawił się na stronie "Crazy Nauka" na Facebooku.

Zdjęcia gniazda, które jak podaje Interia znajduje się na jednym z domów w województwie warmińsko-mazurskim wykonał ornitolog Adam Zbyryt. Ocenił on, że gniazdo ma ponad dwa metry wysokości i może ważyć nawet 1,5 tony. Sam autor zdjęć i wyliczeń jest specjalistą w tematyce bocianów - od lat prowadzi badania na temat tych ptaków i wraz z prof. Piotrem Tryjanowskim wydał książkę pt. "Bocian. Biografia nieautoryzowana".

Jak się okazuje, Adam Zybryt wraz z Wydziałem Biologii Uniwersytety w Białymstoku zorganizował konkurs na największe i najcięższe bocianie gniazdo w Europie. Gniazdo z Warmii i Mazur jest mocnym kandydatem na zwycięzcę. "Idziemy na rekord" - napisali autorzy strony.

Swoje propozycje można zgłaszać do 15 października 2022 roku, wysyłając zdjęcia i szacunkową wielkość gniazda na adres: a.zbyryt@uwb.edu.pl. Narzędzie do pomiaru masy gniazd został już wcześniej przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Dendrologii PAN. Szczegóły na temat konkursu dostępne są w poście udostępnionym poniżej.