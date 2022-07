Meteorolodzy zapowiadają słoneczny i ciepły dzień. W większości kraju niebo będzie prawie całkowicie bezchmurne. W niektórych regionach mogą się jednak pojawić słabe opady deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Temperatura. Dziś maksymalnie od 21 do 26 stopni Celsjusza

Najniższa temperatura zapowiadana jest w czwartek 27 lipca dla Gdańska i Szczecina. Na północy kraju będzie do maksymalnie 21 stopni w ciągu dnia. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Temperatura do 24 stopni czeka mieszkańców Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Łodzi, Warszawy, Krakowa i Katowic. W województwach lubelskim, podkarpackim i opolskim będzie do 25 stopni. Najcieplejszy dzień przewidywany jest w południowo-zachodniej Polsce. W województwie dolnośląskim ma być do 26 stopni.

Pogoda na dziś - 27 lipca 2022 fot. Gazeta.pl

Przeczytaj więcej informacji o pogodzie na stronie głównej Gazeta.pl.

Tarnowskie Góry. Zaginęła 13-letnia Dorota Kaczmarczyk

Opady. W większości kraju niebo będzie bezchmurne

Umiarkowane zachmurzenie prognozowane jest w północnej i południowo-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach niebo będzie niemal całkowicie bezchmurne. Z map pogodowych wynika, że przelotne opady deszczu mogą pojawić się w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim na północy oraz w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim na południu. Wiatr na ogół słaby, w większości kraju w porywach do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę. Na północy może wiać w porywach do 40-45 kilometrów na godzinę.

Porwanie 14-latki. Dziennikarze o archiwalnych materiałach z Pauliną K.