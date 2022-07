Warszawa. W ZOO urodziła się alpaka. "Jeszcze nie mam imienia. Macie jakieś pomysły?"

O narodzinach samczyka alpaki Warszawskie ZOO poinformowało w środę 27 lipca w mediach społecznościowych. "Witam Was! Urodziłem się 4 lipca w Warszawskim ZOO" - czytamy w opublikowanym wpisie. Opiekunowie malucha udostępnili też jego zdjęcie. To przeuroczy młodzieniec o brązowym włosiu.

Warszawa. W zoo urodziła się alpaka. Macie pomysł na imię dla niej?

"Cześć, cześć, 18 dzień jestem już w Warszawskim ZOO. Serdecznie Was pozdrawiam z Warszawskiego ZOO, z wybiegu alpak! Moją mamą jest Guanita, a tatą Tofik. Jeszcze nie mam imienia. Macie jakieś pomysły? Imię musi zaczynać się na literkę 'N'" - czytamy na facebookowym profilu warszawskiego zoo. To właśnie tam można zgłaszać swoje propozycje imienia dla malucha.

"Na wasze propozycje imienia dla mnie czekam pod tym postem do końca tygodnia. Spośród waszych propozycji moi opiekunowie z Kopytne Warszawskiego ZOO w przyszłym tygodniu wybiorą cztery imiona" - przekazano na stronie. Co dalej?

To internauci będą mogli zdecydować, które dwa z wybranych czterech imion przejdą do finału. Ostateczne głosowanie odbędzie się na Instagramie oraz Facebooku warszawskiego zoo. "Moje imię poznacie pod koniec przyszłego tygodnia. Jeśli chcecie mnie bliżej poznać, odwiedźcie wybieg alpak" - czytamy

Alpaki to południowoamerykańskie trawożerne ssaki parzystokopytne z rodziny wielbłądowatych. Jest to zwierzę udomowione. Nieco przypominają lamy, są jednak od nich mniejsze, a budową ciała bardziej podobne do owiec.

