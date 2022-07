Zgodnie z komunikatem na stronie Sądu Najwyższego z dniem 23 lipca stan spoczynku przeniesieni zostali sędziowie Jarosław Duś, Jacek Wygoda i Konrad Wytrykowski. Od 26 lipca zaś Piotr Niedzielak i Paweł Zubert, a od 27 lipca sędzia Adam Tomczyński.

Sędziowie zlikwidowanej Izby przeszli w stan spoczynku

15 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, której głównym założeniem była likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z nowelizacją sędziowie ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej mogą przejść w stan spoczynku lub pełnić służbę w innych izbach, które zaproponuje im I prezes Sądu Najwyższego. Sześciu wymienionych w komunikacie sędziów nie skorzystało z propozycji przeniesienia do innej izby.

Jak czytamy w ustawie o Sądzie Najwyższym, "sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, który został przeniesiony w stan spoczynku na podstawie art. 10 ust. 4, przysługuje od dnia przeniesienia w stan spoczynku do dnia ukończenia 65. roku życia uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku w Izbie Dyscyplinarnej" (art. 11 ust. 2).

"Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, który został przeniesiony w stan spoczynku na podstawie art. 10 ust. 4, przysługuje od dnia ukończenia 65. roku życia uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku w Izbie Dyscyplinarnej" - czytamy w ustawie.

Z przepisów wynika ponadto, że w dniu ukończenia 65. roku życia sędziom przysługuje "jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku w Izbie Dyscyplinarnej".

Ile zarabiali w ID sędziowie? Zgodnie z ustawą stosuje się mnożnik 4,13. Przez tyle mnoży się "podstawę ustalenia wynagrodzenia", a jest nią przeciętne wynagrodzenie II kwartale roku poprzedniego, które wylicza GUS. Z komunikatu urzędu statystycznego z sierpnia ubiegłego roku wynika, że w II kwartale 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5504,52 zł.

Oznacza to, że podstawowe wynagrodzenie sędziów wynosiło ok. 22 733 zł.

Instytut Strategie 2050: 1,6 mln zł rocznie za przedwczesny odpoczynek

Swoje wyliczenia w tej sprawie przedstawił związany z Polską 2050 Szymona Hołowni Instytut Strategie 2050. Ekspert instytutu, prawnik Stanisław Zakroczymski, wyliczył w tabeli, ile poszczególnym sędziom pozostało do wieku emerytalnego. W przypadku trzech z nich (Jarosław Duś, Paweł Zubert, Konrad Wytrykowski) to 18 lat. Sędziom Adamowi Tomczyńskiemu i Piotrowi Niedzielakowi pozostało po 8 lat, a Jackowi Wygodzie 7. Jak wylicza Zakroczymski, łącznie wynagrodzenia i odprawy w tym okresie wyniosą ponad 22,7 mln zł. "Ich przedwczesny odpoczynek po 3,5 roku pracy w nielegalnej Izbie będzie kosztować polskiego podatnika co najmniej ponad 1,6 mln zł rocznie" - czytamy w analizie.