Porwanie 14-latki. 39-letnia Paulina K. może stracić władzę rodzicielską. Sąd wszczął postępowanie

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pauliny K. zamierza złożyć do sądu Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto. Jak ustaliliśmy, niezależnie od tego postępowanie w tej sprawie wszczął już Sąd Rejonowy.

REKLAMA

- Postępowanie zostało wszczęte, a jeśli prokurator złoży wniosek, zostanie on dołączony do akt postępowania - wyjaśnia w rozmowie z Gazeta.pl sędzia Aleksander Brzozowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

39-letnia Paulina K. jest matką trójki dzieci. 13-letnia córka przebywa obecnie w schronisku dla nieletnich (jako jedna z uczestniczek porwania 14-latki). 16-letni syn trafił pod opiekę rodziny, a 7-letnia córka, jak przekazał nam rzecznik sądu, znalazła się w placówce opiekuńczej.

Postępowanie dotyczące odebrania władzy rodzicielskiej może potrwać co najmniej kilka miesięcy. Sąd będzie brał pod uwagę nie tylko wątek udziału 39-latki w przestępstwie, ale również to, jak kształtowała się sytuacja rodzinna przed tym zdarzeniem.

Zobacz wideo Zobacz także: Wschowa. Policjant reanimował nieprzytomnego mężczyznę po zawale. Uratował mu życie

Poznań. Uprowadzenie i gwałt na 14-latce

Do porwania 14-latki doszło 22 lipca wczesnym popołudniem przed jednym ze sklepów na osiedlu Przyjaźń na poznańskich Winogradach. Po dwóch godzinach poszukiwań funkcjonariusze znaleźli dziewczynkę w bagażniku auta zaparkowanego w Złotnikach koło Poznania.

Nastolatka miała ogolone brwi i częściowo głowę. Była przypalana papierosami i została zgwałcona. Przebywa obecnie w szpitalu. Tam też złożyła zeznania przed sędzią, dzięki czemu nie będzie musiała stawiać się kolejny raz na sali sądowej.

Porwanie 14-latki. Dziennikarze o archiwalnych materiałach z Pauliną K.

W sprawie zatrzymano pięć osób: 39-letnią Paulinę K. i jej 13-letnią córkę, 17-latka i dwóch 14-latków. Zarzuty postawiono Paulinie K. i 17-letniemu Alanowi O. Dotyczą one m.in. uprowadzenia i pozbawienia wolności małoletniej, oraz zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i utrwalania treści pornograficznych z przebiegu tego zdarzenia. Za to grozi im do 15 lat więzienia.

Oboje trafili do aresztu na trzy miesiące. Małoletni sprawcy przebywają natomiast w schroniskach dla nieletnich, a ich dalszym losem zajmie się sąd rodzinny.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>