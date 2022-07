W najbliższym czasie plomby wykonywane z amalgamatu dentystycznego, czyli tzw. czarne plomby mają zniknąć z listy usług refundowanych przez NFZ. Na razie nie wiadomo, kiedy zacznie się finansowanie plomb innego rodzaju, bezpiecznych dla ludzi. Jednak takie rozwiązanie rekomenduje Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.



NFZ będzie refundował "białe" plomby? Tak zaleca Agencja Oceny Technologii Medycznej

W czerwcu Ministerstwo Zdrowia wysłało do AOTMiT zapytanie dotyczące usunięcia amalgamatu z listy świadczeń finansowanych przez NFZ. Kilka dni temu Agencja przekazała, że popiera taką decyzję. Jako argumenty podano zły skład amalgamatów - są to przede wszystkim rtęć, stopy srebra, cyny i miedzi - przekazuje "Dziennik Gazeta Prawna". Rtęć jest nieodpowiednia dla naszego zdrowia i stanowi niebezpieczeństwo dla osób, które z nią pracują oraz dla środowiska. Usunięcie surowca, który zawiera rtęć, jest naturalnym następstwem przyjęcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2017 r. Zalecają one całkowite wycofanie amalgamatu stomatologicznego do 2030 r.

Amalgamat i "czarne" plomby mają zniknąć. Zastąpi je cement szkło-jonomerowy

Plomby z amalgamatu mogą zastąpić następujące tworzywa: cement szkło-jonomerowy, cement szkło-jonomerowy o zwiększonej gęstości i cement szkło-jonomerowy wzmocniony żywicą. "Powstał już projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który miałby wprowadzić zmianę, a po pozytywnej decyzji AOTMiT jest szansa na jej szybkie wprowadzenie" - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Według wyliczeń AOTMiT-u zmiana rodzaju plomb to koszt ok. 21 mln zł rocznie. Naczelna Rada Lekarska zaznaczyła, że "wskazana kwota w przeliczeniu na jedno wypełnienie będzie skutkowała niewielkim lub wręcz kosmetycznym wzrostem finansowania tego świadczenia i nie zapewni niezbędnej opłacalności udzielania świadczeń, a co za tym idzie rentowności kontraktów stomatologicznych" - przekazuje "DGP".

