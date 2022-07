Do zdarzenia doszło na plaży między ulicami Orła Białego i Słoneczną w Mielnie (woj. zachodoniopomorskie) - poinformował we wtorek 26 lipca portal gk24.pl. 14-latek zignorował czerwoną flagę, która oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Mielno. Ratownicy wyciągnęli z wody sześć osób. "Finał mógł być tragiczny"

Kiedy plażowicze zauważyli, że chłopak nie może wyjść z wody, pięć osób ruszyło mu na ratunek. Jak relacjonuje Leszek Pytel, szef mieleńskich ratowników, sytuacja była poważna. Silne fale zepchnęły ich na falochrony. Na miejsce szybko dotarła profesjonalna pomoc. 14-latek potrzebował lekarza.

- Ta sytuacja zakończyła się szczęśliwe - mówi Leszek Pytel. - Ale jej finał mógł być tragiczny - dodaje. Ratownik zwrócił uwagę, że coraz więcej plażowiczów reaguje i udziela pomocy. - Chciałbym zaapelować do zgłaszających, by podawali nam konkretną lokalizację, skąd dzwonią oraz zostawiali nam swoje numery telefonów. To nam ułatwia akcję - apeluje.

Mielno. Zniknął między falochronami. Ciało znaleziono po czterech dniach

Flagi informujące nad Bałtykiem. Znaczenie kolorów

Jak pisaliśmy, eksperci przypominają, że tylko biała flaga pozwala na kąpiel. Czerwona jest wywieszana z wielu powodów: temperatury wody, gdy wynosi poniżej 14 stopni Celsjusza, widoczności poniżej 50 m, silnego wiatru, czyli powyżej 5 w skali Beauforta, a także wysokich fal, silnych prądów wstecznych, skażenia lub trwającej akcji ratowniczej. Oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

- Te czerwone flagi mówią o tym, że my, jako ratownicy, nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim, którzy są na obszarze, za który odpowiadamy. To znaczy, że okoliczności, warunki zewnętrzne mogą być bardziej skomplikowane, niż procedury i narzędzia, które mamy w dyspozycji - tłumaczył 13 lipca w rozmowie z RMF FM Marcin Siwek, ekspert ratownictwa wodnego.

Policja apeluje o zachowanie środków ostrożności

Policja od lat apeluje o ostrożność nad wodą. Poniżej publikujemy zasady przekazywane przez funkcjonariuszy w oficjalnych komunikatach:

Wybierając teren do wypoczynku nad wodą, pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u.

Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć - może zdarzyć się, że natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem

Do wody nigdy nie wchodzimy, będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zadbajmy także o bezpieczeństwo "zdrowotne" - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka.

Brawura i ryzyko przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

Szczególną opieką otaczamy dzieci. Pamiętamy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujemy osoby małoletnie tak, aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

Gdy potrzebna pomoc - jeśli podczas odpoczynku nad wodą zauważymy, że ktoś tonie, nie stoimy bezczynnie, tylko niezwłocznie udzielamy pomocy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności ratunkowych lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu ,czym prędzej zawiadamiamy wykwalifikowane służby.

