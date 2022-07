Zobacz wideo Jarosław Kaczyński w Koninie: Mamy możliwości, bo ucięliśmy kradzieże

W sobotę Mateusz Morawiecki odwiedził Lębork. Na spotkanie z premierem chcieli wejść również przeciwnicy PiS i obecnego rządu, jednak, jak podkreślił jeden z protestujących, nie zostali wpuszczeni. - Nie wpuścili nas na spotkanie. Staliśmy przy wjeździe i czekaliśmy na premiera. Przed nami stali z SOP-u, policji i kilku samorządowców z PiS-u, którzy wcześniej weryfikowali, kto może wejść na spotkanie w budynku starostwa. Tłum krzyczał "wstyd, hańba" - powiedział Andrzej Sułkowski, cytowany przez tvn24.pl.

REKLAMA

W pewnym momencie do demonstrujących podszedł burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński. - Zapytał: "i o co państwu chodzi?". Ktoś krzyknął, że "będziesz siedział". I wtedy Strzechmiński pokazał wulgarne gesty - opowiedział Andrzej Sułkowski.

Na nagraniach widać, jak burmistrz Łeby odchodzi od protestujących tzw. gest Kozakiewicza i środkowy palec.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Awantura przed spotkaniem premiera. Burmistrz Łeby pokazał środkowy palec

"Nie mam się przyjemności kajać przed kimkolwiek"

Do swojego zachowania samorządowiec odniósł się w rozmowie z reporterką TVN24. - Ci ludzie nawet nie chcieli ze mną rozmawiać, wręcz odwrotnie - gwizdali, wyzywali, itd. To tak ma wyglądać demokracja? W związku z tym pokazałem znak pokazany przez naszego byłego mistrza olimpijskiego Kozakiewicza - powiedział Andrzej Strzechmiński, dodając, że on gestu tego nie uważa za wulgarny.

- To, co usłyszałem, było poniżej krytyki. Ja mam również prawo do szacunku. Ja absolutnie nie żałuję tego gestu i nie mam się przyjemności kajać przed kimkolwiek. Ja nie pozwolę się obrażać i przypisywać mi rzeczy, których nie zrobiłem! - stwierdził.

Andrzej Strzechmiński jest burmistrzem Łeby od 2010 roku burmistrz miasta Łeby - to jego trzecia kadencja na tym stanowisku.

***

To nie pierwsza awantura podczas trwającego cyklu "Porozmawiajmy o Polsce". 10 lipca podczas wydarzenia w Rypinie burmistrz miasta Paweł Grzybowski wyrwał jednemu z mieszkańców transparent z hasłem "Pinokio notoryczny kłamca".

Rypin. Awantura na spotkaniu z premierem. Burmistrz wyrwał mężczyźnie plakat