Skarbiciesz. 48-letni rowerzysta zagryziony przez psy. Są zarzuty dla właściciela zwierząt

W sobotę 23 lipca w miejscowości Skarbiciesz (woj. lubelskie, pow. lubartowski) dwa psy zaatakowały 48-letniego rowerzystę. Na skutek rozległych obrażeń mężczyzna zmarł.

- Przy drodze gruntowej znaleziono zwłoki 48-latka, który miał ślady po wielu ugryzieniach przez psy. Ze względu na to, że przy ciele mężczyzny były również ślady łap, policjanci z prokuratorem podejrzewali, że doszło do pogryzienia przez psy - zrelacjonowała w rozmowie z PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Jej wypowiedź zacytowało Radio Zet.

Gmina Jeziorzany. Policjanci odstrzelili agresywnego psa

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że psy - najprawdopodobniej owczarki belgijskie - zaatakowały mężczyznę, gdy jechał rowerem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, znaleźli te agresywne zwierzęta na jednej z posesji - jednego psa udało im się odstrzelić, drugi został postrzelony i uciekł.

Właściciel psów przyznał się do winy. Jest wniosek o tymczasowy areszt

Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto poszukiwania właściciela psów. Jak podały TVN24 i lubartow.24wspolnota.pl, okazał się nim 62-letni Jerzy B. z miejscowości Kock. We wtorek doprowadzono go do prokuratury i postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Agnieszka Kępka poinformowała, że mężczyzna przyznał się do winy. - Złożył krótkie wyjaśnienia, tłumaczył, że kilka dni temu psy uciekły mu z posesji, próbował je znaleźć, ale mu się nie udało - przekazała.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 62-latka. Na środę zaplanowano sekcje zwłok 48-letniego rowerzysty oraz odstrzelonego psa.



