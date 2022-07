Pogoda w środę zapowiada się bardziej słonecznie niż ta we wtorek, kiedy niemal w całej Polsce towarzyszyły nam opady deszczu i burze. I choć w środę nie zabraknie przelotnych opadów, będą też słoneczne okresy.

Pogoda na dziś - środa 27 lipca. Temperatura powietrza

W środę maksymalna temperatura powietrza w Polsce będzie wahać się od 22 do 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej (22 stopnie) będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie. 23 stopnie będzie natomiast w Białymstoku i Zielonej Górze.

24 stopni na termometrach mogą spodziewać się mieszkańcy Bydgoszczy, Lublina i Poznania. O jeden stopień cieplej (25 st. C) w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Toruniu. Maksymalnie 26 stopni w Kielcach i Wrocławiu. Najcieplej (27 stopni) będzie w Łodzi i Warszawie.

Pogoda na dziś - środa 27 lipca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - środa 27 lipca. Przelotnie popada nad morzem, ale nie tylko

W środę przelotne opady deszczu pojawią się m.in. na Pomorzu - wynika z mapki pogodowej w serwisie windy.com. W ciągu dnia popada też jednak na zachodzie, w centrum i na południu. Sucho powinno być na wschodzie, choć niewykluczone, ze i tam lokalnie spadnie słaby deszcz.

Warunki biometeorologiczne na wschodzie i południowym wschodzie zapowiadają się obojętnie, jednak w ciągu dnia poprawią się one do korzystnych. W pozostałych regionach biomet niekorzystny, który w ciągu dnia osłabi się do obojętnego. Na południowym zachodzie przejściowo warunki będą korzystne - wynika z prognozy biometeo.imgw.pl.

