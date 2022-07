Olsztyn. 38-letnia Agnieszka nie żyje. Odnaleziono ciało poszukiwanej od czwartku kobiety

Poszukiwania Agnieszki trwały od czwartku 21 lipca. 38-latki z Tłokowa (powiat olsztyński, gmina Jeziorany) szukali policjanci, strażacy, płetwonurkowie oraz żołnierze WOT - donosiło Radio Olsztyn. We wtorek 26 lipca portal SOS Zaginięcia przekazał, że ciało młodej kobiety zostało odnalezione. Informację tę potwierdziła również policja.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Poszukiwana Agnieszka nie żyje. Policja odnalazła jej ciało

"Służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości po otrzymaniu informacji o zaginięciu 38-letniej mieszkanki gminy Jeziorany. Intensywne poszukiwania trwały od ponad 5 dni. Niestety potwierdził się najczarniejszy scenariusz, który do ostatniej chwili poszukiwań był odsuwany na dalszy plan. Dziś przed południem z jeziora Pierścień grupa płetwonurków z PSP w Olsztynie wyłowiła ciało kobiety. Będąca na miejscu zdarzenia rodzina potwierdziła tożsamość 38-latki" - przekazała olsztyńska policja.

"Na podstawie zgromadzonych materiałów, koordynatorka działań poszukiwawczych wytypowała wstępne miejsce, które należało dokładnie zbadać - był to teren w pobliżu jeziora Pierścień, jak również sam zbiornik wodny. Do poszukiwań zadysponowano specjalistyczny sprzęt taki jak: kamery termowizyjne, nawigacje ręczne garminy, łodzie czy policyjne drony. Do działań zadysponowano także śmigłowiec z Komendy Głównej Policji, dzięki któremu udało się sprawdzić większy obszar, na którym mogłaby przebywać zaginiona. Mimo pojawiających się nowych wątków, służby ratunkowe swoje działania przekierowały na teren jeziora Pierścień, z którego ostatecznie wyłowiono ciało kobiety. Okazało się, że to poszukiwana od kilku dni 38-letnia mieszkanka gm. Jeziorany" - czytamy.

Tłokowo. Zaginięcie 38-letniej Agnieszki. Wyszła z domu i nie wróciła

W czwartek około godziny 14 Agnieszka wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Po raz ostatni była widziana między jeziorami Ring a Kokowskim - informowała "Gazeta Olsztyńska". W tym miejscu odnaleziono rzeczy należące do zaginionej, telefon oraz bluzę.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Jak reagować po zaginięciu bliskiej osoby?

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji.

Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby. Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

Wpłacił pieniądze na fundusz wyborczy PiS, został sędzią. Onet: Ma nowe stanowisko

********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.