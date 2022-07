Poszukiwania Agnieszki Obarzanek-Krasuskiej trwają od czwartku 21 lipca. 38-latki z Tłokowa (powiat olsztyński, gmina Jeziorany) szukają policjanci, strażacy, płetwonurkowie oraz żołnierze WOT - donosi Radio Olsztyn.

O pomoc w poszukiwaniach kobiety apelują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. "Jeśli ktokolwiek zauważył samotnie spacerującą kobietę, nawet jeśli nic nie wzbudziło Waszych podejrzeń o zagrożeniu, proszony jest o PILNY kontakt - 605549341" - czytamy w mediach społecznościowych KMP w Olsztynie.

Olsztyńska policja poszukuje zaginionej Agnieszki Obarzanek-Krasuskiej

W czwartek około godziny 14 Agnieszka Obarzanek-Krasuska wyszła z domu i do tej pory do niego nie wróciła. Po raz ostatni była widziana między jeziorami Ring a Kokowskim - informuje "Gazeta Olsztyńska". W tym miejscu odnaleziono rzeczy należące do zaginionej, telefon oraz bluzę. Możliwe, że Agnieszka samotnie się przemieszcza, może sprawiać wrażenie osoby zagubionej, nieobecnej.

Agnieszka Obarzanek-Krasuska ma 170 cm wzrostu, niebieskie oczy, jest szczupłej budowy ciała. Znakiem szczególnym kobiety jest znamię nad ustami. 38-latka w dniu zaginięcia najprawdopodobniej miała na sobie biało-błękitną bluzkę i spodenki dżinsowe, jednak nie jest to pewna informacja, kobieta mogła się przebrać.

Jak reagować po zaginięciu bliskiej osoby?

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji.

Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby. Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

