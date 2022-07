Niski poziom wody w Wiśle - są problemy z budową warszawskiego mostu. "Spora przeszkoda"

We wtorek przed południem stan wody w Wiśle odnotowywany na stacji Warszawa-Bulwary wyniósł zaledwie 30 centymetrów. W poniedziałek o tej samej porze wskazania wynosiły 32 centymetry. Dla porównania, 28 czerwca były to 44 centymetry. Do rekordu, który w Warszawie wynosi 26 centymetrów i ostatnio został pobity w 2018 roku, pozostaje więc coraz mniej. Poziom wody jest też niski na innych odcinkach rzeki - na stacji Gusin (woj. mazowieckie) wynosi obecnie tylko 17 centymetrów.

Niski stan wody w Wiśle. Problemy z budową mostu

Niski poziom wody utrudnia postępy w budowie nowego mostu pieszo-rowerowego, który połączy brzegi na wysokości Karowej i Okrzei w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że obecnie prace toczą się w ograniczonym zakresie.

"Niski poziom wody to spora przeszkoda w dalszej budowie. Taki stan ogranicza możliwości manewrowania jednostek pływających (barki, pchacz) na rzece. Zahaczenie barką czy pchaczem o element nieregularnego dna rzeki może skutkować poważną awarią sprzętu pływającego" - przekazał ZDM.

ZDM poinformował, że obecnie większy nacisk kładziony jest na zadania realizowane na lądzie. "Wykonawca skupia się na wbijaniu kolejnych ścianek szczelnych, pogrążania ścianek muru oraz zbrojenia fundamentów przeprawy" - przekazali drogowcy.

Ekspert z IMGW o suszach: Efekt postępujących zmian klimatu

Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW w rozmowie z Gazeta.pl przekazał, że ostrzeżenia związane z suszą hydrologiczną obowiązują na niemal całym mazowieckim odcinku Wisły.

- Suszę trzeba rozpatrywać w zakresie nie jednego dnia czy miesiąca, ale spojrzeć bardziej wstecz. - Najbardziej widoczne czynniki to bardzo wysoka temperatura, która powodowała wysokie parowanie. Poza tym, od początku roku brakuje nam opadów. Nawet jeśli występują, to częściej są to opady burzowe, czyli intensywne i krótkotrwałe, które poprawiają sytuację bardzo chwilowo - podkreślił.

