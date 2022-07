Rzecznik poznańskiej prokuratury przekazał, że śledczy będą występowali do sądu z wnioskami o pozbawienie władzy rodzicielskiej dla 39-letniej Pauliny K. Z ostatnich ustaleń mediów wynika, że to ona zmusiła 14-letnią dziewczynę do wejścia do auta, którym została porwana, a następnie nagrywała moment, w którym dziewczynka jest gwałcona przez 17-latka.

