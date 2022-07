Gdzie teraz pada deszcz i gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia dla siedmiu województw

Zgodnie z radarem pogodowym strony Windy.com deszczowy front obecny jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim czy łódzkim. Na razie w pasie tym nie powstają komórki burzowe, jednak z prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że pojawią się one w południowo-wschodniej części kraju.

Gdzie teraz pada deszcz? Deszczowy front przesuwa się na wschód

Z radaru pogodowego wynika, że we wtorek 26 lipca przed godziną 9 deszcz pada w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim oraz we wschodniej części województwa mazowieckiego. Najwięcej opadów skumulowało się w północnych i południowych regionach. Zgodnie z mapami pogodowymi, front ten będzie się przesuwał w ciągu dnia coraz bardziej ja wschód.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw

Synoptycy IMGW wydali na wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz w południowych powiatach województwa mazowieckiego (powiaty garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, lipski, zwoleński oraz Radom) i południowych powiatach województwa łódzkiego (tomaszowski, opoczyński, piotrkowski, bełchatowski, pajęczański, radomszczański oraz Piotrków Trybunalski).

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, lokalnie do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie IMGW. Z map pogodowych wynika, że poza tymi regionami burze mogą pojawić się w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i północnej części Mazowsza.

