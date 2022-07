Media: Prokuratura kupiła luksusowe meble za 845 tys. zł. Ziobro zlecił "pilną kontrolę"

W poniedziałek Onet opisał wydatki na nowy wystrój w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Według portalu jednostka wynajęła specjalistkę od wnętrz, która prywatnie jest żoną jednego ze śledczych zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wydała 854 tys. zł na meble

Według portalu na prace architektki przeznaczono 44 tys. 722 zł brutto. W korespondencji z serwisem kobieta poinformowała, że to Bartosz Pęcherzewski, wrocławski prokurator regionalny, zaproponował jej współpracę. "Wyraziłam zainteresowanie, po czym przygotowałam ofertę dotyczącą prac projektowych. Nie brałam udziału w postępowaniu przetargowym. Po negocjacjach, w lipcu 2021 roku podpisana została umowa, która obejmowała prace projektowe dotyczące aranżacji wnętrz" - napisała. "Żadnego wpływu nie miał na to [podpisanie umowy z jej firmą] fakt, że moim mężem jest Jakub Przystupa, zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, a zatem podległej Prokuraturze Regionalnej" - podkreśliła.

Onet w swoim artykule wylicza także, że prokuratura kupiła nowe meble, których koszt z montażem wyniósł 854 tys. zł. Jak opisywał portal, "do prokuratury sprowadzono nowe, designerskie meble włoskiej firmy LAS i polskiej Nowy Styl".

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zamieściła w sprawie artykułu komunikat. Potwierdza w nim przytaczane w tekście koszty.

Zbigniew Ziobro: Wydałem dzisiaj polecenie pilnego skontrolowania tej sytuacji

"Na potrzeby przebudowy i aranżacji przestrzeni biurowych, a także pomieszczeń socjalno – kuchennych i łazienkowych w obu budynkach użytkowanych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, co wiązało się z całkowicie nowym zaprojektowaniem niektórych przestrzeni (wyburzenie ścian, zmiana przeznaczenia pomieszczeń, likwidacja pomieszczeń ochrony na potrzeby powstania nowoczesnego biura podawczego) przedsięwzięcie to wymagało wsparcia fachowego tj. zatrudnienia osoby, która profesjonalnie tą przestrzeń zaaranżuje i wykona pełną dokumentację projektową" - czytamy w komunikacie.

"W tym celu Prokuratura Regionalna podpisała umowę z firmą „Studio Wnętrz Anna Budzowska" – architekt o uznanej na terenie Wrocławia renomie zawodowej, dającej gwarancję rzetelnego wykonania usługi. Cena całości robót wykonanych przez projektanta, w tym związanych z całkowitym przearanżowaniem przeznaczenia części pomieszczeń, opracowaniem koncepcji i projektu aranżacji wnętrz Prokuratury Regionalnej wyniosła łącznie 44 772,00 brutto zł" - podkreśla prokuratura. Cały komunikat PR we Wrocławiu dostępny jest TUTAJ.

Sprawie teraz przygląda się Prokuratura Krajowa. - Nie znam tej sprawy, wydałem dzisiaj polecenie pilnego skontrolowania tej sytuacji i przedstawienia mi wyjaśnień. W zależności od efektów będziecie państwo poinformowani o ewentualnych decyzjach - przekazał na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro (cytat za tvn24.pl).

