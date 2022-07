Pogoda na dziś - wtorek 26 lipca. Burze w prawie całym kraju, upał na wschodzie

We wtorek od zachodu wkroczy do Polski chłodny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny deszcz i burze, miejscami także grad - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Najgroźniejszych zjawisk należy się spodziewać w ciągu dnia we wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do około 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h" - podkreślają.

W związku z burzami instytut wydał prognozę zagrożeń dla większości regionów.

Pogoda na wtorek. Upalnie na wschodzie Polski

Najcieplej będzie we wschodniej części kraju, gdzie front i ochłodzenie dotrą najpóźniej - mowa o krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam temperatura osiągnie maksymalnie 30-32 stopnie Celsjusza. Na pozostałym obszarze termometry wskażą od 25 do 29 stopni. Chłodniej będzie tylko na Pomorzu i w rejonach podgórskich - od 22 do 24 stopni. Najchłodniej - nad samym Bałtykiem, około 20 stopni. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne we wtorek 26 lipca

"W Polsce wschodniej początkowo obojętne warunki biometeorologiczne, wraz z nasuwaniem się od zachodu strefy chłodnego frontu atmosferycznego pogorszą się do niekorzystnych i jako takie utrzymają się aż do wieczora. W zachodniej Polsce przeważnie niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka, po przejściu drugiego chłodnego frontu atmosferycznego, w godzinach wieczornych osłabnie do obojętnego" - podaje biometeo.imgw.pl.

