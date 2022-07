Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

O decyzji sądu poinformował Robert Bąkiewicz. - W poniedziałek Sąd Okręgowy przychylił się do odwołania złożonego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - powiedział, jak cytuje PAP. Dodał, że na tę decyzję narodowcy złożą zażalenie.

Przypomnijmy, wcześniej wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyraził zgodę, aby Marsz Powstania Warszawskiego mógł być cyklicznie organizowany do 2024 roku.

Robert Bąkiewicz zaznaczył też, że 1 sierpnia tego roku Marsz Powstania Warszawskiego się odbędzie. - Zgłosiliśmy go w trybie normalnym - podkreślił.

W tym roku obchodzimy 78. rocznicę Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące - dokładnie 63 dni. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta.

