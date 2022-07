"Mordercy w polskich mundurach". Akt oskarżenia przeciwko liderce Strajku Kobiet Marcie Lempart

Akt oskarżenia przeciwko Marcie Lempart skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak informuje portal wPolityce.pl aktywistce postawiono dwa zarzuty.

Pierwszy dotyczy wydarzeń z 10 października 2021 roku i jej słów wypowiedzianych w czasie manifestacji na Placu Zamkowym w Warszawie. Chodzi o stwierdzenie, że w szeregach straży granicznej znajdują się mordercy, którzy wyrzucają dzieci do lasu.

Akt oskarżenia przeciwko Marcie Lempart. "Znieważyła funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego"

Drugi zarzut dotyczy wydarzeń z 1 grudnia 2021 roku. Podczas manifestacji na ul. Wiejskiej w Warszawie aktywistka stwierdziła, że strażnicy graniczni to "mordercy w mundurach". - Obrońcy tych p*********** morderców w mundurach, co wyrzucają dzieci do lasu, odgrażali się, że będą składać na nas zawiadomienie do prokuratury i że będą nas pozywać. Proszę k**** bardzo - mówiła. - Pozwijcie mnie, to sprawa będzie o to, że jesteście p*********** mordercami w mundurach, którzy wyrzucają dzieci do lasu - dodała.

Czym również znieważyła funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego, pełniących służbę przy granicy w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków ustawowych w zakresie jej ochrony

- przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, jak również złożyła krótkie wyjaśnienia

- dodała rzeczniczka.

Prokuratura poinformowała, że liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Aktywistce grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna stosowała pushbacki

W ubiegłym roku rozpoczął się kryzys migracyjny na granicach białorusko-litewskiej, białorusko-polskiej i białorusko-łotewskiej. Za sytuację odpowiedzialne były władze białoruskie, które uruchomiły kanały przerzutu migrantów z kraju przez granicę z Unii Europejskiej na terytorium Litwy, Polski i w Łotwie. Prezydent Alaksandr Łukaszenko przyznał, że wspieranie nielegalnego transgranicznego przerzutu imigrantów jest odpowiedzią na unijne sankcje wobec Białorusi. W związku z kryzysem rządy Polski i Łotwy podjęły decyzje o wprowadzeniu stanów wyjątkowych na terenach przygranicznych z Białorusią, rząd Litwy wprowadził natomiast stan wyjątkowy na terytorium całego kraju.

11 kwietnia 2022, organizacja Amnesty International opublikowała raport, w którym wskazuje na naruszanie praw osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przez polskie władze. Amnesty International zarzuciło polskim władzom wielokrotne pushbacki stosowane wobec migrantów, uniemożliwianie wejścia w procedurę azylową oraz niszczenie własności osobistej migrantów. Zarzuca się także złe traktowanie migrantów w ośrodkach detencyjnych; ośrodki te są przepełnione oraz ograniczony dostęp do sanitariatów, lekarzy, psychologów czy pomocy prawnej, a także ograniczanie możliwości migrantów do kontaktu z bliskimi.