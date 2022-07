Poszukiwana dziewczyna wyszła z domu 19 lipca, kiedy pozostali domownicy byli nieobecni. Miała odjechać na czarnym rowerze. Od tego czasu nikt nie miał z nią kontaktu.

Zaginęła Marika Stróżyk. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 15-latki

Po informacji o zaginięciu dziewczyny policjanci przystąpili do poszukiwania zaginionej. Od momentu opuszczenia domu nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.

"Ostatni raz widziana była 19 lipca w godzinach wieczornych na terenie miejscowości Czempiń. Nieletnia wyjechała z domu rowerem typu "damka" koloru czarnego. Posiada przy sobie plecak różnokolorowy oraz dokumenty. Nieletnia posiada pełną zdolność do samodzielnej egzystencji" - informują policjanci z komendy w Kościanie i proszą o kontakt osoby, które widziały zaginioną.

Czempiń. Zaginęła 15-latka. Jak wygląda?

Policjanci podali rysopis zaginionej. Co ważne, 15-latka wygląda na starszą, niż jest w rzeczywistości.

"Wzrost ok. 168 cm, wiek z wyglądu ok. 18 lat, szczupłej budowy ciała, włosy ciemny blond, proste, do ramion, wygolone po bokach. Tatuaże: na środkowym palcu lewej dłoni w postaci krzyża oraz na prawej kostce w postaci dinozaura" - czytamy w rysopisie.

Nie wiadomo, w co dziewczyna była ubrana, kiedy opuszczała dom.

Wszelkie informacje dotyczące nieletniej i jej obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie tel. 47 77 26 211 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

