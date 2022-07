Czujesz pragnienie? Już jesteś odwodniony. Ile wody powinniśmy pić w gorące dni?

Fale upałów tego lata jeszcze powrócą. Kryzys klimatyczny sprawia, że temperatury powyżej 30 stopni w Polsce stają się codziennością. Jednak już nawet w 25 stopniach należy dbać o odpowiednie nawodnienie. Ile wody powinno się pić podczas upałów?

REKLAMA

Zobacz wideo Proste triki przyniosą wam ulgę w upały

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Ile pić wody podczas upałów?

Odpowiedzią na pytanie, o właściwą ilość wody, którą powinno się pić latem, zajął się lekarz Michał Domaszewski, który prowadzi własny kanał na YouTube.

Według jego zaleceń mężczyzna w średnim wieku, ważący około 75 kilogramów, powinien w ciągu doby wypijać 2,3 litra wody. Kobieta - 1,6 litra, a kobieta w ciąży - 2 litry.

Pogoda. Alerty IMGW przed upałem. W najbliższych dniach burze i grad

To wytyczne, które sprawdzają się podczas "zwykłych" temperatur - do 22 stopni Celsjusza.

Jeśli temperatura jest wyższa - w okolicy 30 stopni - to do podanych wyżej liczb każda osoba powinna dodać dodatkowy litr wody.

Lekarz zwraca też uwagę, że takie ilości wody powinny przyjmować osoby, które nie prowadzą bardzo aktywnego trybu życia. Jeśli natomiast uprawiamy sport, o nawodnienie musimy dbać jeszcze bardziej. Aktywny fizycznie mężczyzna w trakcie upałów w ciągu dnia powinien przyjmować nawet 9 litrów wody.

Pogoda. W czwartek będzie upalnie. Czerwone alerty IMGW. Możliwe burze

Co się stanie, jeśli nie będziemy pić wody w trakcie upałów?

Jeśli zapomnimy o piciu wody w trakcie upałów, możemy narazić się na odwodnienie. Jego objawy to między innymi:

silne pragnienie

ciemnożółty mocz o silnym zapachu

zmęczenie i osłabienie

zawroty głowy

otępienie

suchość w ustach

uczucie suchych oczu

zmniejszona ilość oddawanego moczu.

Na odwodnienie jesteśmy szczególnie narażeni, jeśli cierpimy na cukrzycę, mamy podwyższoną temperaturę (około 38 stopni), przebywaliśmy na słońcu, piliśmy dużo alkoholu lub jeśli wystąpiła u nas biegunka lub wymioty.

Eksperci podkreślają, że kiedy czujemy pragnienie, to znaczy, że już doszło do odwodnienia. Co wtedy zrobić?

"Przy odwodnieniu woda nie wystarczy. Dobrze, by ktoś przywiózł szybko z apteki elektrolity. W ogóle dobrze zabrać ze sobą na urlop albo mieć w domu w czasie upałów porcję elektrolitów. W razie potrzeby wystarczy rozpuścić i wypić. Jeżeli objawy się nasilają, trzeba się skontaktować z lekarzem" - radził Dr Michał Matyjaszczyk w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Warto mieć elektrolity na zapas, w domowej apteczce. Jednak najlepiej zadbać o to, żeby nie doprowadzać do odwodnienia, regularnie pijąc wodę.

************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.