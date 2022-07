Nowe informacje ws. porwania nastolatki w Poznaniu. Jest decyzja ws. aresztu dla 39-latki i 17-latka

Do porwania 14-latki doszło w piątek przed jednym z poznańskich sklepów. Policjanci po blisko dwóch godzinach odnaleźli nastolatkę w Złotnikach. Dziewczyna była w bagażniku. Porywacze ogolili jej część głowy oraz brwi, na ciele miała ślady od przypalania papierosów. 14-latka trafiła do szpitala.

Policja zatrzymała 39-letnią kobietę, 17-latka, 13-letnią córkę 39-latki oraz dwoje 14-latków.

39-latka i 17-latek usłyszeli zarzuty uprowadzenia i pozbawienia wolności 14-latki. Są również podejrzani o zgwałcenie 14-latki ze szczególnym okrucieństwem oraz nagrywanie przebiegu tego, czyli utrwalania treści pornograficznych.

- Sprawcy potraktowali pokrzywdzoną w drastyczny sposób, stosowali przemoc wobec niej, zarówno słowną, jak i fizyczną - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zatrzymani w rozmowie z reporterem TVN24 Bartoszem Bartkowiakiem stwierdzili w niedzielę, że żałują tego, co zrobili.