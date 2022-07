Pogoda. Alerty IMGW przed upałem. W najbliższych dniach również burze i grad

"Dziś [w poniedziałek - red.] słonecznie, jedynie na płn. zach. kraju wieczorem możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 24 st. C na północnym wschodzie, miejscami nad morzem i na Podhalu, ok. 30 st. C w centrum i na południu do 34 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty" - prognozują synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem w niektórych regionach. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw:

małopolskiego (powiaty: tarnowski, Tarnów, dąbrowski),

świętokrzyskiego (powiaty: sandomierski, staszowski, buski),

podkarpackiego (oprócz powiatów południowych).

Synoptycy prognozują temperaturę maksymalną od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść z kolei od 15 do 17 stopni. Alerty będą ważne od godz. 13 w poniedziałek do godz. 18 we wtorek. Dodatkowo w prognozie zagrożeń IMGW widzimy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które mogą pojawić się w woj. dolnośląskim (powiaty ząbkowicki i kłodzki).

Pogoda na dziś - poniedziałek 25 lipca. Powrót upałów i ostrzeżeń IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek, środę i czwartek. Będzie burzowo

Zgodnie z prognozami we wtorek burze mają objąć o wiele większy obszar kraju. IMGW może wydać ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego (powiaty południowo-wschodnie).

Jak będzie wyglądała pogoda w kolejnych dniach? W środę i czwartek nie przewiduje się już burz. Utrzyma się natomiast upał. W środę i czwartek IMGW może wydać alerty pierwszego stopnia przed wysoką temperaturą w województwie podkarpackim.

