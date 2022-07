Zobacz wideo Piłeś? Nie wchodź do wody. To najgłupszy pomysł

Jak podaje "Gazeta Krakowska", w niedzielę po godz. 15:00 tarnowska straż pożarna otrzymała zgłoszenie o możliwym utonięciu dwóch mężczyzn. Na miejscu pracowała m.in. grupa nurków i strażaków-ochotników.

Kilkadziesiąt minut później ratownikom udało się wydobyć ich na brzeg. Podjęto reanimację, jednak okazała się ona nieskuteczna. Lekarz stwierdził zgon. - To dwaj mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 19 lat - przekazał "Gazecie Krakowskiej" asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

RCB apeluje o ostrożność nad wodą

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała ponad 188 utonięć. "Pamiętaj! Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, stosuj się do poleceń ratownika" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB.

Przypominamy, że w rozmowie z Gazeta.pl Ane Piżl, która wiele lat pracowała w ratownictwie wodnym, opowiadała, jak zachowywać się nad wodą. - Trzy rady - gdy jesteś z dziećmi nad wodą, patrz na dzieci, a nie w telefon. Druga rada - nie pij alkoholu nad wodą. Napijesz się później. A trzecia, bardzo ważna rzecz - ludzie często toną, bo albo nie mają wiedzy o wodzie, albo nie pływają dość dobrze - mówiła.

- Nawet jeśli przyzwoicie pływasz żabką, to wychodzenie z nurtu albo pływanie przy dużych falach wymaga lekcji i treningu. A wiedza ratuje życie - zaznaczała Ane Piżl.

