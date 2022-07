Zobacz wideo Ukraińska armia pokazała nagranie z akcji tureckiego drona Bayraktar

Zbiórkę na zakup drona dla Ukrainy zorganizował dziennikarz Sławomir Sierakowski. - Daliśmy radę! 22,5 mln złotych to naprawdę wydawało się szalonym pomysłem. [Zbiórka - red] na broń, w wakacje, przy szalejącej inflacji, przy takich wydarzeniach na wojnie, które nie są tak spektakularne, jak np. obrona Mariupola - powiedział na antenie TVN24. - Nie byliśmy przygotowani tak, jak Litwini, którzy kilka tygodni się szykowali, cały rząd tam był zaangażowany. Ale nas także wsparła premierka Litwy, a ministra sprawiedliwości wpłaciła i też nas wsparła. Zresztą pani premier Litwy w pięknej polszczyźnie wygłosiła apel do Polaków - dodał.

- Bardzo bym chciał, żeby osoby, które cały czas chcą się dołączyć, miały taką okazję. (...) Pamiętajmy, Bayraktar to nie tylko jest fantastyczny sprzęt, ale go można na różne sposoby uzbroić, więc każdy będzie miał okazję wziąć udział w tej walce - podkreślił Sławomir Sierakowski. Do końca zbiórki pozostały bowiem cztery dni - wciąż więc można wpłacać pieniądze. Nadwyżka zostanie wpłacona na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Narodowym Banku Ukrainy.

>>>LINK DO ZBIÓRKI<<<

Do tej pory zebrano - choć liczby te bardzo szybko się zmieniają - 22 779 882 zł. Pieniądze wpłaciło 206 555 osób.

Drony Bayraktar (i nie tylko) w służbie ukraińskiej armii

Wojna trwa już pięć miesięcy - Ukraina wciąż potrzebuje sprzętu, aby móc bronić się przed napaścią Rosji. Bayraktar TB2 to bezzałogowy dron o wadze 650 kilogramów, długości 6 metrów i 12-metrowej rozpiętości skrzydeł. Sprzęt jest w stanie pozostawać w powietrzu bez przerwy przez 24 godziny na wysokości nawet ponad 8 tys. metrów. Jest zdolny przenosić rakiety przeciwpancerne, a także posiada nowoczesny system obserwacyjno-rozpoznawczy.

Drony bojowe były używane przeciwko Rosjanom w Syrii oraz Libii. Sprawdziły się również w trwającej wojnie w Ukrainie, gdzie pomogły m.in. zniszczyć rosyjskie łodzie szturmowe typu Raptor i system rakietowy BUK. Ukraińcy kupili ponad 20 takich dronów przed rosyjską inwazją, a kolejne 16 zamówili w styczniu i otrzymywali w marcu.

