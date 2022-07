Dęblin. Chciała przejechać pod szlabanem na rowerze. Uderzyła w niego głową [FILM]

Do zdarzenia doszło 15 lipca na przejeździe kolejowo-drogowym w Dęblinie w województwie lubelskim. Teraz PKP opublikowało nagranie z monitoringu. Jak podkreśla kolej, film pokazuje ku przestrodze.

Zobacz wideo Co roku dochodzi do wielu wypadków kolejowych. Ich główne przyczyny to pośpiech, roztargnienie i brawura