Szczecin. Dziesiąte dziecko znalezione w oknie życia. Noworodek "w pampersie, zawinięty w pieluszkę"

W sobotę wieczorem o godzinie 20.15 w oknie życia w Szczecinie przy parafii św. Rodziny pozostawiono dziecko. Jak informuje serwis 24kurier.pl, "noworodek był w dobrym stanie zdrowotnym, zawinięty w pieluszkę i miał nałożonego pampersa".

REKLAMA

Szczecin. Noworodek w oknie życia. Ma kilka dni

Jak przekazała w rozmowie z serwisem siostra Rut z zakonu Uczennice Krzyża - jednym z dwóch, które opiekują się szczecińskim oknem życia, maluch ma około dwóch-trzech dni. O tym, że pojawił się w oknie życia, siostrę zaalarmował sygnał w telefonie.

- Poszłam zobaczyć do Okna Życia i było tam dziecko. Wyjęłam je i zrobiłam to, co do mnie należy: sprawdziłam stan ogólny, czy nie ma zagrożenia życia. Druga siostra zgłosiła to na pogotowie, a ja się zajęłam dzieckiem - poinformowała zakonnica w rozmowie z Radiem Szczecin.

Jak podaje serwis, to już dziesiąty maluch, którego znaleziono w szczecińskim oknie życia, którym opiekują się siostry zakonne. Po raz dziesiąty jest to dziewczynka - tym razem około dwu- lub trzydniowa.

Siostra Rut w rozmowie z serwisem 24kurier.pl nie kryła emocji, które poczuła, gdy wzięła na ręce dziecko.

- To tak jakby się ktoś narodził. To ogromne szczęście - wyznała.

Noworodek przebywa obecnie w szpitalu, gdzie lekarze sprawdzą jego stan zdrowia.

Zobacz wideo Otworzyła okno życia dla zwierząt. "Ludzie są wygodni"

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Okno życia w Szczecinie. Gdzie się znajduje?

Okna życia to bezpieczne miejsca, w których każda matka może anonimowo zostawić swoje nowo narodzone dziecko. Zazwyczaj prowadzone są przez siostry zakonne. O umieszczeniu dziecka w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu dyżurującą zakonnicę informuje dyskretny sygnał alarmowy. Po odebraniu dziecka z okna życia umieszcza je ona w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, a następnie powiadamia pogotowie ratunkowe.

Pogotowie przewozi dziecko do szpitala. Po zbadaniu przez lekarzy maluch trafia następnie do pogotowia rodzinnego. Równolegle zostaje uruchomiona procedura ustalenia tożsamości dziecka oraz droga adopcyjna. Dzieci z okna mogą szybko trafić do adopcji, a w czasie okresu trwania procedury adopcyjnej przebywają już często w nowej rodzinie.

Okno życia w Szczecinie działa przy parafii św. Rodziny. Opiekują się nim siostry z dwóch zgromadzeń zakonnych - Uczennice Krzyża i Służebniczki Starowiejskie.

Adres szczecińskiego okna życia: ul. Królowej Korony Polskiej 28, 70-485 Szczecin