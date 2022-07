Jak informowaliśmy, 14-latka została uprowadzona w piątek spod sklepu w Poznaniu. Do zdarzenia doszło na osiedlu Przyjaźń. "Głos Wielkopolski" informuje, że przed godz. 17 policjantom udało się namierzyć samochód porywaczy w Złotnikach (wsi na północ od Poznania).

