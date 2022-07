Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

W sobotę - po kilku upalnych dniach - do Polski przyszły deszcz i burze. Najbardziej intensywne opady odnotowano w woj. małopolskim. "W Małopolsce notujemy największe sumy opadów. W Nowym Sączu i w Spytkowicach Dużych spadło już ponad 30 mm deszczu" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komunikacie na godz. 18:45.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało po godz. 21, że w związku z nawałnicami nad Polską śmierć poniosła jedna osoba, 409 ewakuowano z obozów harcerskich, a ponad 36 tys. nie ma prądu. "Taki jest pierwszy bilans skutków dzisiejszych burz w centralnej i południowo-wschodniej części kraju" - czytamy na Twitterze RCB.

Nawałnica nad Krakowem

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zarówno z Nowego Sącza, jak i z Krakowa. Wystąpiły tam nie tylko intensywne opady, ale także silny wiatr i grad.

Nawałnica w Krakowie spowodowała podtopienia, a także powaliła drzewa:

Jak podaje Sieć Obserwatorów Burz, w Krakowie wystąpiło niecodzienne zjawisko pogodowe - downburst. Polscy Łowcy Burz podkreślają, że jest to "silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który dociera do powierzchni ziemi, gdzie rozchodzi się w różnych kierunkach powodując szkody".

Nie żyje kobieta

Gwałtowne burze z silnym wiatrem wystąpiły także w woj. dolnośląskim. Powalone zostały dziesiątki drzew, a mieszkańcy mówią, że widzieli "ścianę deszczu".

"Gazeta Wrocławska" informuje, że nad stawem w Białym Kościele drzewo przygniotło kobietę. Nie udało się jej uratować.

IMGW prognozuje, że w nocy w kraju, poza jego zachodnią częścią, wystąpią przelotne deszcze z burzami i gradem. "Opady w burzach do 35 mm. Temperatura minimalna od 11°C na zachodzie do 19°C na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h" - podkreśla w komunikacie.