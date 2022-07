Opolskie. Po zderzeniu z ciężarówką wyszła z samochodu. Później potrącił ją kolejny tir

Do wypadku doszło w czwartek 21 lipca około godziny 4:20 na trasie między Paczkowem i Złotym Potokiem w województwie opolskim. Aktualnie trwa dochodzenie w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Z pobocza udało się wyjechać, ale uciec przed policją już nie. Pijany kierowca stracił prawo jazdy

Wypadek koło Paczkowa. Kobieta zderzyła się z ciężarówką. Potem oddaliła się z miejsca wypadku

Jak podają "Nowiny Nyskie", tego dnia kobieta zjechała autem wprost pod ciężarówkę. - Policjanci ustalili, że 37-letnia kierująca samochodem z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu wjeżdżając wprost pod samochód ciężarowy. Kierowca ciężarówki, aby uniknąć zderzenia, zjechał do rowu - poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nysie st. asp. Magdalena Mazurek.

37-latka następnie wysiadła z auta i zaczęła oddalać się z miejsca wypadku. Około 10 minut później, na wysokości miejscowości Stary Paczków i Otmuchów, kobieta została potrącona przez inny samochód ciężarowy. Jak przekazała policjantka, poszkodowana miała z nieustalonych przyczyn sama wtargnąć pod nadjeżdżający pojazd.

Opolskie. Bocian dławił się plastikowym workiem. Pomogli strażacy

37-latka trafiła do szpitala, a jej obrażenia wskazują, że zostanie zatrzymana w placówce na więcej niż siedem dni. Na miejscu wypadku została jej pobrana krew do badań na trzeźwość. - Sprawdzone zostanie, czy kobieta była pod wpływem narkotyków - powiedziała portalowi Magdalena Mazurek.

Świebodzin. Dla "żartu" ukradli kielich mszalny. Grozi im 10 lat

*************

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.