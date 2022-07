Gdzie jest burza? Strefa nawałnic przesuwa się w kierunku centrum [MAPA, RADAR BURZ]

"Strefa burz i opadów przemieszcza się już nad centralną część kraju. Do tej pory najwięcej deszczu spadło na Dolnym Śląsku - 10,1 mm - w gminie Walim" - czytamy w komunikacie IMGW. Gdzie spodziewane są burze?

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty dla 13 województw i podniosło stopnie ostrzeżeń

Przed godziną 14 deszczowo-burzowy front rozciągał się od województwa pomorskiego, przez woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie i opolskie. Aktualną mapę wyładowań można obserwować na radarze pogodowym Windy.com.

Po godzinie 14 pojawiła się też zaktualizowana mapa zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że alertami objęto całe województwo podlaskie oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Jaka pogoda jest przewidywana w tych regionach?

Alerty pomarańczowe dotyczące burz z gradem obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim (poza powiatami wschodnimi), świętokrzyskim, lubelskim (powiaty zachodnie), mazowieckim (z wyjątkiem powiatów północnych - w aktualnej prognozie podwyższono alerty dla centrum Mazowsza) i łódzkim (alerty podniesione do drugiego stopnia, a nie tylko dla powiatów wschodnich i południowych). Na obszarze tym może spaść do 20-30 mm wody. Lokalnie pojawi się nawet duży grad. Wiatr będzie wiać w porywach do 90-100 kilometrów na godzinę.

Alerty żółte dotyczące burz z gradem obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim (powiaty na wschodzie i centrum regionu), podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Nawałnice najpóźniej dotrą do wschodniej części kraju, gdzie obostrzenia obowiązują do godziny 2 w niedzielę, a nie jak w pozostałych regionach do godzin 18-20. W tych regionach również spadnie do 20 mm opadów, miejscami pojawi się grad. Wiatr ma wiać w porywach do 85 km/h.

W sprawie burz wysłany został także alert RCB. SMS-y z informacją o nawałnicach został wysłany do osób, które przebywają na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz dla części woj. łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

