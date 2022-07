Pleń widziany na szlakach w Beskidach. Spotkanie z nim miało przynosić pecha

Jeden z widzów TVN24 przekazał telewizji nagrania i zdjęcia larw muchówek, które udało mu się uwiecznić na jednym ze szlaków w Beskidzie Żywieckim. Pleń - który jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, został zarejestrowany w piątek 22 lipca pod szczytem Wielkiej Rycerzowej.

Pleń w Beskidach. "Jest bardzo ciekawy i rzadki, ale przyjemny nie jest"

- Schodziłem akurat ze szlaku. Nagle zobaczyłem na ścieżce jakiś ślad. Na początku myślałem, że to po wężu, albo po ślimakach, ale jak bliżej podszedłem, to okazało się, że był zbyt długi. Potem zobaczyłem wędrujące, pełzające larwy. Widziałem je na zdjęciach na grupach skupiających ludzi chodzących po górach. Raz, albo dwa razy w roku ktoś wrzuci takie zdjęcie plenia, stąd był mi znany. Ja nigdy wcześniej tego nie spotkałem, a średnio jedną trzecią roku spędzam w górach - powiedział pan Tomasz z Warszawy w rozmowie z TVN24.

Jak dodał, widok larw nie był zbyt przyjemny. - Jest bardzo ciekawy i rzadki, ale przyjemny nie jest. Jednak wiedziałem, co to jest, i pozwoliło mi to nie panikować. Z przodu jest najwięcej larw, a z tyłu się to wygłusza i jest ich mniej. Z boku też próbują iść, stąd też robią się takie jakby palce. Super to wygląda w zbliżeniu - dodał.

Powody migracji plenia nie są znane. Kiedyś wierzono, że natknięcie się na to zjawisko przynosi pecha. - Z drugiej strony wyczytałem, że kiedyś tatrzańscy górale zbierali i suszyli pleń, by potem rozsypać go przy oborze. Wtedy miało to sprawić, że bydło i zwierzęta będą się lepiej chować - dodał pan Tomasz w rozmowie z TVN24.

Podobne nagrania można zobaczyć także na Facebooku w grupie "Mieszkańcy Lasu". Wideo zostało umieszczone na stronie 20 lipca.