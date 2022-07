Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem od pierwszego do ostatniego stopnia. Gdzie konkretnie?

REKLAMA

Pogoda na sobotę 23 lipca. Burze w prawie całej Polsce. Maks. 34 stopnie

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami. Najgoręcej nadal na południowym zachodzie

Najwyższa temperatura nadal doskwierać będzie mieszkańcom województwa wielkopolskiego (w powiatach południowych i wschodnich), dolnośląskiego (w powiatach północnych), opolskiego i śląskiego (w powiatach kłobuckim, lublinieckim, gliwickim, raciborskim). W tych regionach wydano czerwone alerty. Temperatura maksymalna ma wynieść od 30 do 32 stopni. W nocy termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 20.

W większości kraju obowiązują alerty pomarańczowe. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane zostały dla całego województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego (powiaty radziejowski, włocławski, lipnowski i dla Włocławka), śląskiego (z wyjątkiem powiatów bielskiego i cieszyńskiego), małopolskiego (bez powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego), podkarpackiego (bez powiatów sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego i Krosna) oraz podlaskiego (dla powiatów wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i zambrowskiego). Na tym obszarze temperatura wyniesie od 30 do nawet 34 stopni. Noce będą jednak chłodniejsze - termometry pokażą do 15-18 stopni. Alerty będą obowiązywały do godziny 20.

Alerty pierwszego stopnia przed upałami obowiązują w powiatach cieszyńskim i żywieckim (Śląsk), nowotarskim i tatrzańskim (Małopolska), krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim i w Krośnie (Podkarpacie) oraz w powiecie białostockim i Białymstoku (Podlasie). W tych miejscach temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni. Noc przyniesie spadek temperatury do 12-16 stopni. Alerty wydano do godziny 20.

Przeczytaj więcej informacji o pogodzie na stronie głównej Gazeta.pl.

Czad groźny także w upały. Strażacy podpowiadają, jak się chronić

Gdzie jest burza? Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla 12 województw

Alerty pomarańczowe dotyczące burz z gradem obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim (poza powiatami wschodnimi), świętokrzyskim, lubelskim (powiaty zachodnie), mazowieckim (powiaty południowe) i łódzkim (powiaty wschodnie i południowe). W tych regionach spadnie do 20-30 mm wody. Burze mogą miejscami generować grad - nawet duży. Do tego będzie wiać w porywach do 90-100 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do 20 w sobotę.

Alerty żółte dotyczące burz z gradem obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Nawałnice mogą pojawić się już około godziny 11 na zachodzie kraju. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 17-20, a w przypadku województw na wschodzie kraju - do godziny 2 w niedzielę. Na tym terenie spadnie do 20-30 mm opadów, miejscami pojawi się grad, a wiatr będzie wiał w porywach do 85 kilometrów na godzinę.