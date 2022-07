Porwanie 14-latki w Poznaniu. Dziewczynka była torturowana. "Miała częściowo ogoloną głowę, zgolone brwi"

Cały artykuł "Gazety Wyborczej" pt. "Policja uwolniła porwaną w Poznaniu 14-latkę. Sprawcy ją torturowali" dostępny jest TUTAJ>>>

Sprawę opisuje poznańska "Gazeta Wyborcza". Jak poinformował w dzienniku Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji, w piątek o 15.30 o porwaniu 14-latki policjantów poinformowała jej matka.