Pogoda na dziś - sobota 23 lipca. Burzowo w prawie całej Polsce. Maksymalnie 34 stopnie

W sobotę w wielu regionach Polski wciąż będzie upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-25 stopni Celsjusza na północy kraju, przez około 30 w centrum, do 34 na południu. Chłodniej tylko nad morzem - 20-22 stopnie. W rejonach podgórskich termometry pokażą natomiast 27-30 stopni.

Pogoda w Polsce w sobotę 23 lipca 2022 r. Gazeta.pl

Pogoda na sobotę. Burze w prawie całej Polsce. IMGW wydało prognozę zagrożeń

Od zachodu wkroczy do Polski zatoka niżowa z frontem, za którym zacznie spływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. W strefie frontu, a zwłaszcza po jego ciepłej stronie, będą korzystne warunki do rozwoju burz, także gwałtownych - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty związane z indeksem UV w Polsce - co oznaczają?

Na zachodzie kraju burze mogą pojawić się już w godzinach porannych i będą dalej przemieszczać się na wschód i północny wschód. W godzinach wczesnopopołudniowych przybiorą na sile. Synoptycy przewidują, że w trakcie burz spadnie do 10-20 mm deszczu, a na południu Polski lokalnie do 30 mm. Bardzo prawdopodobne są także opady gradu - do 2-5 cm.

W trakcie burz wiatr może osiągać w porywach do 85 km/h. Po południu w centrum kraju może rozwinąć się układ burzowy z jeszcze silniejszym wiatrem - w porywach do 90-100 km/h.

W związku z burzami IMGW wydał prognozę zagrożeń. "Żółte" alerty pierwszego stopnia obowiązują do godz. 7:30 w niedzielę 24 lipca, a dotyczą województw:

zachodniopomorskiego (tylko południowe powiaty);

(tylko południowe powiaty); pomorskiego (tylko południowe powiaty);

(tylko południowe powiaty); warmińsko-mazurskiego (tylko zachodnie powiaty);

(tylko zachodnie powiaty); lubuskiego ;

; wielkopolskiego ;

; kujawsko-pomorskiego ;

; łódzkiego ;

; mazowieckiego ;

; śląskiego ;

; małopolskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; lubelskiego ;

; podkarpackiego.

***

