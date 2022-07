Łódź. Nieobyczajny wybryk na ławce na ulicy Piotrkowskiej. Turyści dostali po 100 zł mandatu

Jak podaje Polsat News, do zdarzenia doszło w środę 20 lipca przed południem na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Świadkiem "nieobyczajnego wybryku" pewnej pary był operator kamery miejskiego monitoringu, który poinformował o zdarzeniu straż miejską.

Łódź. Nieobyczajny wybryk na ławce w centrum miasta. Para dostała po 100 zł mandatu

- Około godziny 10:30 operator monitoringu zauważył, że na jednej z ławeczek ulicy Piotrkowskiej para młodych osób dziwnie się zachowuje, a ich zachowanie może mieć znamiona nieobyczajnego wybryku. Dyżurny straży miejskiej skierował na miejsce patrol - powiedział Polsatowi News Marek Marusik z łódzkiej straży miejskiej. W rozmowie z RMF FM Marusik doprecyzował, że chwilę wcześniej para spożywała alkohol.

Jak się okazało, parą, która uprawiała seks na ławce byli turyści z Koszalina. 23-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna przeprosili za swoje zachowanie i dostali mandat - każde z nich musiało zapłacić po 100 zł kary. Za nieobyczajny wybryk grozi mandat do maksymalnie 500 złotych.

Świadkami tej sytuacji byli także przechodnie - były to zarówno małe dzieci, jak i kilkunastoosobowa wycieczka seniorów z Niemiec. Przechodnie także dzwonili w tej sprawie do służb. Gdyby któryś ze świadków złożył zawiadomienie ws. zgorszenia, to sprawa ta mogłaby trafić do sądu. Wówczas za swój czyn para mogłaby być skazana na karę pieniężną w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

