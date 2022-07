Jak podaje RMF FM, we wtorek 19 lipca strażacy rekordowo często wzywani byli do interwencji związanych z emisją tlenku węgla w mieszkaniach i domach. Tylko jednego dnia naliczono 112 takich wyjazdów, gdy średnia wynosi około 13 takich zdarzeń.

Czad groźny jest nie tylko zimą. Najwięcej zgłoszeń ma miejsce w czerwcu i lipcu

Strażacy wyjaśniają, że powodem takiej sytuacji jest upał. Wysokie temperatury i duże nasłonecznienie sprawiają, że dachy, kominy i przewody wentylacyjne się nagrzewają. Zgromadzone w nich ciepłe powietrze wywołuje tzw. poduszkę powietrzną czyli brak ciągu. Z tego powodu w mieszkaniach i domach zaczyna gromadzić się tlenek węgla.

W rozmowie z portalem echodnia.pl strażacy wyjaśniają, jak uniknąć takiej sytuacji. - Ważne jest częste wietrzenie mieszkań oraz zamontowanie czujników tlenku węgla, które w porę nas ostrzegą przed zagrożeniem - powiedział Marcin Bajur ze straży pożarnej. Jak dodał, zatrucia czadem - chociaż kojarzą się z sezonem grzewczym, to najczęściej notowane są właśnie w czerwcu i lipcu. I podają przykłady.

Alerty związane z indeksem UV w Polsce - co oznaczają?

W Ostrowcu Świętokrzyskim w jednym z mieszkań w bloku zadziałał czujnik tlenku węgla. Strażacy, zgodnie z procedurami, sprawdzili wszystkie inne mieszkania na klatce. Jak się okazało, w sąsiednim lokalu stężenie czadu było jeszcze wyższe - ale tam nie było już czujnika.

Zatrucie tlenkiem węgla - kiedy do niego dochodzi?

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. Powstaje podczas niepełnego spalania materiałów palnych i na skutek niedostatecznej ilości tlenu w danym pomieszczeniu. Czad ma silne właściwości toksyczne. Trafiając do układu oddechowego wiąże się z hemoglobiną - i to 250 razy szybciej niż tlen. W tej sytuacji dochodzi do zablokowania dopływu tlenu do organizmu.

Jak wygląda zatrucie czadem? Jak się przed nim chronić?

Pierwszymi objawami lekkiego zatrucia tlenkiem węgla są ból i zawroty głowy, osłabienie oraz nudności. Z czasem ból głowy się nasila, a ponadto pojawia się senność oraz zaburzenia równowagi i świadomości. Charakterystycznym objawem jest także czerwone zabarwienie skóry. W wyniku ostrego zatrucia może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności krążeniowo-oddechowej, a także i śmierci.

Zaobserwowanie pierwszych objawów zatrucia nigdy nie powinno być lekceważone. Czad bowiem bardzo szybko i gwałtownie zaczyna ograniczać zdolności poznawcze, przez co zatrutej osobie może być coraz trudniej wzywać pomoc.

Aby uchronić się przed zaczadzeniem, warto zainwestować w czujnik tlenku węgla. Ponadto wskazane jest częste wietrzenie pomieszczeń. Zabronione jest też zakrywanie kratek wentylacyjnych. Należy też korzystać ze sprzętów, które posiadają atesty oraz kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych, wentylacji i przewodów kominowych.

