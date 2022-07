Afera respiratorowa. Nieoficjalnie: ciało Andrzeja I. zostało skremowane. W lipcu odbył się pogrzeb

Portal tvn24.pl informował w tym tygodniu, że Prokuratura Regionalna w Lublinie dysponuje "niepotwierdzoną informacją" o śmierci 71-letniego Andrzeja I., do której miało dojść w Albanii. Dziennikarze ustalili, że doniesienia potwierdziła już Komenda Główna Policji, która miała wystąpić do prokuratury o odwołanie poszukiwań mężczyzny.

Portal tvn24.pl ustalił także, że Andrzej I. został skremowany w Albanii, a 15 lipca odbył się jego pogrzeb.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>