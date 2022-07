W czwartek 21 lipca synoptycy zapowiadają burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami z gradem zaczną obowiązywać od godziny 19-22 do piątku rano.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia na 21 lipca

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Burze pojawią się w tych regionach wieczorem lub w nocy.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami grad" - pisze w komunikacie IMGW.

Alerty przed upałami - od pierwszego do trzeciego stopnia

Poza tym w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami - wyjątkami są jedynie północne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, gdzie termometry pokażą mniej niż 30 stopni.

Alerty związane z indeksem UV w Polsce - co oznaczają?

Największy, czerwony stopień alertów, wydany został na zachodzie kraju i obejmuje powiaty w woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Na tym obszarze w czwartek będzie miejscami do nawet 38 stopni. W piątek i sobotę będzie nadal upalnie - do 32 stopni. Temperatura w nocy spadnie do 18-22 stopni.

W większości województw obowiązują alerty przed upałami drugiego stopnia. W tych regionach temperatura może sięgnąć do 34 stopni. Noce będą nieco chłodniejsze, niż na zachodzie kraju, z przewidywaną temperaturą od 16 do 20 stopni. Alerty pierwszego stopnia obowiązują tylko w powiatach na terenach górskich. Tam w dzień może być do 32 stopni, a w nocy do 12-16 stopni.