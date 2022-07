Czwartek będzie kolejnym dniem upałów w Polsce. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w całym kraju będzie pogodnie, dopiero w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju może pojawić się więcej chmur, a także burze.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Nad morzem nawet 34 stopnie. "Taka sytuacja zdarza się rzadziej niż raz na 25 lat"

- Będzie jeszcze cieplej niż w środę - powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW. - Temperatura maksymalna od 29 na Suwalszczyźnie, na obszarach podgórskich, przez około 34 w Centrum. Najcieplej będzie w województwie wielkopolskim - tutaj 37 stopni. Nad morzem będzie bardzo ciepło. Termometry będą wskazywały od 30 do 34 stopni. I tutaj klimatolodzy mówią wprost - taka sytuacja zdarza się rzadziej niż raz na 25 lat - dodał Grzegorz Walijewski.

Dla większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. Lekarze i specjaliści zalecają by między 11:00 a 17:00 nie wychodzić na słońce, pić minimum 3 litry wody, w ciągu dnia zamykać okna i zasłaniać zasłony, a po zmroku - wietrzyć mieszkania.

Pogoda - czwartek 21 lipca. Utrzymają się wysokie temperatury

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. Najwyższe alerty przed upałem. Upał do 37 stopni i noc tropikalna

W czwartek w niemal całej Polsce wciąż obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Upał nie będzie stanowił zagrożenia jedynie na północno-wschodnich krańcach kraju. Alerty trzeciego stopnia wydane zostały dla województw:

zachodniopomorskim (południowe powiaty),

kujawsko-pomorskim (zachodnie powiaty),

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim (oprócz województw południowo-zachodnich, dla których wydano alerty drugiego stopnia),

opolskim,

śląskim (powiaty: kłobucki, lubliniecki, gliwicki i raciborski).

W wymienionych regionach prognozuje się maksymalną temperaturę powietrza od 33 do 37-38 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni, w piątek i sobotę również upalnie - od 30 do 32 stopni. Obowiązują też ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz powiatów południowych, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia),

pomorskiego (oprócz kilku powiatów północnych),

warmińsko-mazurskiego (powiaty południowo-zachodnie),

podlaskiego (oprócz powiatów wschodnich),

kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatów zachodnich, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia),

łódzkiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego (oprócz powiatów południowych, w których obowiązują alerty pierwszego stopnia),

małopolskiego (oprócz powiatów południowych, w których obowiązują alerty pierwszego stopnia),

śląskiego (oprócz powiatów zachodnich, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia),

dolnośląskiego (powiaty: zgorzelecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, karkonoski, Jelenia Góra, jaworski, kamiennogórski, świdnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, dzierżonowski).

Susza. Ekstremalne zagrożenie pożarowe na zachodzie

W tych regionach będzie maksymalnie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Natomiast w nocy utrzyma się minimalna temperatura od 18 do 21 stopni Celsjusza. Obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem na południowych krańcach kraju. Obowiązują one w województwach:

dolnośląskim (powiaty: ząbkowicki i kłodzki),

śląskim (powiaty: cieszyński i żywiecki),

małopolskim (powiaty: nowotarski i tatrzański),

podkarpackim (powiaty: krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki).

Prognozowana temperatura maksymalna to od 29 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.