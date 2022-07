Alerty związane z indeksem UV w Polsce - co oznaczają? Zagrożenie "wysokie" i "bardzo wysokie"

Fala upałów napłynęła do Polski we wtorek 19 lipca i potrwa co najmniej do końca weekendu. W niemal całym kraju temperatura przekroczyła 30 stopni. Najwięcej stopni, 37, pokazały termometry w Zielonej Górze czy Lesznie. W woj. wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim obowiązują też najwyższe, czerwone alerty dotyczące upałów.

REKLAMA

Zobacz wideo Proste triki przyniosą wam ulgę w upały

IMGW ostrzega przed wysokim indeksem UV - co to oznacza?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także inne ostrzeżenie. Dotyczy ono indeksu UV - wskaźnika pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), emitowanego przez Słońce danego dnia.

W środę 19 lipca Polska została oznaczona kolorem pomarańczowym (indeks UV 6-7) lub czerwonym (indeks UV 8-10). Kolory te oznaczają kolejno "wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu" oraz "Bardzo wysokie zagrożenie podczas przebywania na słońcu". Bezpiecznym indeksem UV jest ten na poziomie od 1 do 5.

Wychodząc na zewnątrz nie wolno zapominać o stosowaniu środków, które będą chroniły przed promieniowaniem UV. W najbliższych dniach warto zakładać jasne ubranie, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz przed wyjściem z domu stosować kosmetyki z filtrem.

Przeczytaj więcej informacji pogodowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Zwierzęta a upał. Zapewnij wodę i cień. Co jeszcze? Fundacje podpowiadają

Warto też unikać ekspozycji na promieniowanie UV w godzinach największej emisji, czyli od 11 do 16. W upały należy unikać wysiłku fizycznego i dodatkowo schładzać mieszkanie. Aby uniknąć przegrzania, należy pamiętać o częstym piciu wody.

Przebywanie na słońcu podczas tak wysokich indeksów UV może skutkować oparzeniami skóry, a w najgorszym przypadku prowadzić do udaru cieplnego lub słonecznego.

Jak ochłodzić mieszkanie w upały bez klimatyzacji? Tanie sposoby [PORADNIK]