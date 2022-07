Kutno. Nastolatkowie ukradli samochód za 160 tys. Kierujący 13-latek miał na rękach skarpety

Do kradzieży sportowego SUV-a doszło 18 lipca w Kutnie (woj. łódzkie). Tego dnia właściciel samochodu zgubił do niego kluczki. Niestety zamiast właściciela znalazła go czwórka nastolatków, którzy postanowili przetestować możliwości sportowego samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiózł 7-letniego syna mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie

Nastolatkowie ukradli w Kutnie sportowy samochód

Sprawę zgłoszono do dyżurnego policji koło godziny 22:45. Mężczyzna poinformował, że jego żona widziała, jak chłopcy kradną warty około 160 tys. złotych samochód.

"Pojazd posiada system GPS, więc pokrzywdzony od razu rozpoczął namierzanie swojego samochodu powiadamiając policjantów o aktualnej lokalizacji pojazdu. Dyżurny natychmiast wysłał patrole we wskazany rejon" - przekazała podkom. Edyta Machnik z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

Upały w Polsce. Policja: Nie zostawiaj dziecka w aucie. Nawet w cieniu

Kutno. Kierujący 13-latek założył na ręce skarpetki

Policjanci zauważyli skradziony samochód w miejscowości Grodno i zatrzymali go do kontroli. Okazało się, za kierownicą sportowego SUV-a siedział 13-latek, który na ręce założył skarpetki. "Pasażerami pojazdu byli również nieletni w wieku od 13 do 16 lat" - poinformowała podkom. Edyta Machnik.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w kieszeni jednego z pasażerów kluczki do samochodu. Mężczyzna odzyskał już skradziony przez nastolatków samochód. A nieletnich chłopców osadzono w Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz ich sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Pabianice. Młody policjant nie żyje. Zginął w wypadku na służbie

*********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.