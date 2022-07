Jak pomóc zwierzętom w czasie upałów? Zasady, o których powinni pamiętać właściciele

Fundacja Zwierz zamieściła na Facebooku wymowny spot. Zwraca w nim uwagę, jak podczas upałów męczą się m.in. psy trzymane na łańcuchach - zwłaszcza te, które nie mogą schować się w zacienionym miejscu.

"Lato to wyzwanie dla zwierząt. Podczas upałów narażone są na liczne poparzenia, odwodnienie, udary, a nawet na utratę życia. W szczególnie trudnej sytuacji są psy żyjące na uwięzi, często bez możliwości schronienia się w cieniu i bez kropli wody. A przecież pies czuje tak, jak ty" - podkreślają aktywiści.

Apelują też, aby nie pokrywać dachu psiej budy blachą, bo przez nią temperatura wewnątrz może sięgnąć nawet 70 stopni Celsjusza.

Jak pomóc zwierzęciu, kiedy jest gorąco? Skorzystaj z tych porad

Fundacja Zwierz radzi, jak pomóc pupilowi przetrwać upał:

Zwierzęta muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody zdatnej do picia.

Pies przebywający na zewnątrz powinien mieć możliwość schronienia się w cieniu. Jeśli ma miejsce w kojcu, powinien on być zacieniony i odpowiednio duży. Gdy przebywa w budzie, ustaw ją w cieniu, odizoluj, pokryj papą - NIE blachą.

Każdy metalowy przedmiot nagrzewa się do wysokich temperatur i może powodować poparzenia. Zrezygnuj także z metalowych uprzęży.

W ustawie o ochronie zwierząt ustawodawca wskazał, że pies na uwięzi nie może być dłużej niż przez 12 godzin na dobę, a uwięź nie może być krótsza niż 3 m. Nie ma jednak wątpliwości, że najlepiej nie przetrzymywać na niej psa w ogóle.

Zwierzęta domowe powinny być pod stałą opieką człowieka. Jeśli zauważysz, że dzieje się coś niepokojącego - REAGUJ. Zabierz swoje zwierzę do weterynarza.

Zwierzę pozostawione w nagrzanym samochodzie umrze w krótkim czasie

Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada, o której powinni pamiętać właściciele zwierząt. Przypomina o niej inna fundacja - Animal Rescue Polska. - Najczęstszym błędem [w trakcie upałów - red.] jest zamykanie zwierząt w autach - powiedział w Polsat News Dawid Fabjański, prezes ARP.

Podkreślił, że w zaparkowanym samochodzie temperatura potrafi wzrosnąć do ponad 45 stopni C., a przez sierść w takich warunkach zwierzęta są w stanie wytrzymać o wiele krócej niż ludzie. - Jeżeli dostajemy zgłoszenie o zwierzaku zamkniętym w nagrzanym samochodzie i nie możemy namierzyć właściciela, wybijamy szybę, żeby go ratować - dodał.

Zalecił też, aby w trosce o dobro psów, wyprowadzać je wcześnie rano lub późnym wieczorem. Jeśli nie ma takiej możliwości i spacer odbywa się w ciągu dnia, powinien być krótki. Powinno się też unikać betonowych powierzchni. - Psy nie mają butów, więc nie jesteśmy w stanie odizolować gorącego asfaltu czy chodnika od ich łap - podkreślił Fabjański



