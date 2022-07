Kolejne zakupy MON. Wojsko otrzyma niszczyciele czołgów. Trafią do jednostek na przesmyku suwalskim

- Naszym założeniem jest to, żeby nasycić Wojsko Polskie takimi jednostkami. W każdej dywizji będą pułki przeciwpancerne. Pierwsze egzemplarze, na razie prototypy niszczycieli czołgów, będą już gotowe w przyszłym roku - zaznaczył Mariusz Błaszczak.

REKLAMA

Pierwsze Ottokar Brzoza trafią do 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach. - Naszym zamiarem jest to, żeby pierwsze baterie osiągnęły gotowość operacyjną najpóźniej w ciągu najbliższych trzech lat, ale myślę, że ten termin możliwy jest do zrealizowania w krótszym czasie - dodał szef MON.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Polskie wojsko się zbroi. MON zatwierdził umowę na dostawę niszczycieli czołgów

Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, przedmiotem umowy jest pozyskanie bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów. Jej stronami są Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ-OTTOKAR. Kontraktowanie umów wykonawczych zakończy się w przyszłym roku. Także w przyszłym roku dostarczone zostaną pierwsze prototypowe egzemplarze niszczycieli czołgów.

- Niszczyciele czołgów będą wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone. To są pociski, które odznaczają się wysoką jakością, wysoką klasą. W jednej baterii będzie osiem niszczycieli czołgów. Jedna salwa to osiem pocisków, zasięg tych pocisków to 12 kilometrów. W baterii oprócz niszczycieli będą także wozy dowodzenia, będą wozy amunicyjne, będą wozy wsparcia technicznego i wozy rozpoznania - wymienił szef MON.

Zobacz wideo Mariusz Błaszczak to polityk o potencjale na premiera?

Resort obrony poinformował, że podstawowym zadaniem Ottokar Brzoza będzie niszczenie celów opancerzonych z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych, w każdych warunkach atmosferycznych.